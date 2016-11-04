Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve liderliğe oturdu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Reşit Akçay, grubun favorisiyle oynadıklarını belirterek, galibiyeti hak ettiklerini vurguladı. Başarılı teknik adam rakibin özellikle ikinci yarı her türlü silahını kullandığı ifade ederek, "Onların coşkulu oyunlarını, biraz daha önde oynayarak engellemek istedik ve bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Akçay gruptan çıkmak için en az 1 puana daha ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Biz henüz yeni doğmuş bir çocuğuz. Gelişimimizi tamamlamadan Avrupa ile ilgili planlama yapılması çok mantıklı değil. Dikkatli olmalıyız. İlk önce halletmemiz gereken ligimiz var" diye konuştu.