Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Akçay: 'Onların coşkulu oyunlarını engellemeyi başardık'

Akçay: 'Onların coşkulu oyunlarını engellemeyi başardık'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Villarreal galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Onların coşkulu oyunlarını biraz daha önde oynayarak engellemek istedik, bunda da başarılı olduk" dedi.


04 Kasım 2016 08:12

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-1 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı ve liderliğe oturdu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Reşit Akçay, grubun favorisiyle oynadıklarını belirterek, galibiyeti hak ettiklerini vurguladı. Başarılı teknik adam rakibin özellikle ikinci yarı her türlü silahını kullandığı ifade ederek, "Onların coşkulu oyunlarını, biraz daha önde oynayarak engellemek istedik ve bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Akçay gruptan çıkmak için en az 1 puana daha ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Biz henüz yeni doğmuş bir çocuğuz. Gelişimimizi tamamlamadan Avrupa ile ilgili planlama yapılması çok mantıklı değil. Dikkatli olmalıyız. İlk önce halletmemiz gereken ligimiz var" diye konuştu. 

Etiketler: Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!