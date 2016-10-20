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Akçay: Penaltının doğru olduğunu düşünüyorum

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Villarreal'in kazandığı penaltıyla ilgili olarak, “Penaltının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Akçay: Penaltının doğru olduğunu düşünüyorum

20 Ekim 2016 23:18

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Villarreal maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Akçay, “İspanyol ekolünden bir takımla oynadık. Ortaya koyduğumuz oyun ve iki yönlü oynama konusunda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Eksik kaldıktan sonra, penaltıdan sonra dikkatimiz dağıldı. Özellikle Mehmet’in markajcı olduğu oyuncunun gol atmasıyla içerideki düzenlemeden eksi puan aldık. Gol gelince ve bir eksiğe düşünde sonuçta Villarreaal ile oynuyorsunuz. Ondan sonraki süreçte Pato’nun markajdan kurtularak üstümüze gelmesi Villarreal’in işini biraz daha kolaylaştırdı. Dediğim gibi bu 2-0’dan berabere bitirdiğimiz dördüncü müsabakamız. Bu fiziksel bir olay değil bence. Bu pozisyon oyunu konusundaki dikkatimiz ve önceliklerimiz yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Psikolojiyi de çok düşünmüyorum, algıda, düşüncede bir durum olduğunu düşünüyoruz. Ben daha çok önümüzdeki Kasımpaşa maçını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Lawal İnşallah en kısa sürede aramıza döner"
Maçın ikinci yarısında Villarreal takımının kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendiren Akçay, “Yeni kural bu tip pozisyonları tartışılır hale getirdi. Kuralın şu inceliği var, oyuncunun topla oynama şansının olamaması, sanırım Mehmet rakibinin önüne geçemedi, topa müdahale edebilse penaltı evet ama kırmızı kart olmayacaktı. Buradaki sihirli söz topla oynama şansı yoksa… Hakemin kararını gözden geçireceğiz ama penaltının doğru olduğunu düşünüyorum. Lawal iyi bir profesyonel olmaya başlamıştı, çalışma temposu, mesleğine olan saygısı artmaya başlamıştı, kilo vermeye başlamıştı. Bu akşam istekli bir oyun oynuyordu. Sanırım kanaması da büyük, inşallah en kısa sürede aramıza döner” ifadelerini kullandı.  

Caner Ünver - Fatih Erdoğan

Etiketler: Osmanlıspor, Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Villarreal


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