Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Akciğere sıçrayan kanserden kapalı ameliyatla kurtuldu, 3 günde taburcu oldu

Akciğere sıçrayan kanserden kapalı ameliyatla kurtuldu, 3 günde taburcu oldu

Elazığ’da bir yıl önce bacaktaki yumuşak doku kanserinden ameliyat olan 58 yaşındaki Duriye Özdemir, bu kanserin akciğere sıçraması nedeniyle kapalı ameliyata alınarak 3 gün içerisinde sağlığına kavuştu.


27 Ekim 2016 10:58

Sivas’ta yaşayan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Duriye Özdemir, 1 yıl önce Medical Park Elazığ Hastanesi’nde bacağındaki yumuşak doku kanserinden dolayı ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde Özdemir’in akciğerinde leke tespit edildi. Lekenin 3 santimetreye kadar ulaşması sonucu bunun daha önceki kanserden kaynaklanan bir metastaz olduğu anlaşıldı. Ardından 1 santimetrelik 4 adet delikten göğüs boşluğuna girilerek kapalı ameliyatı yapılan Özdemir, 1 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 3. gün taburcu oldu.

Özdemir’in yumuşak doku tümöründen 1 yıl önce ameliyat olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Demir, ameliyat sonrası yaptıkları tetkiklerde hastanın sol akciğerinde bir leke gördüklerini ve giderek büyüdüğünü söyledi.

Lekenin 3 santimetre olunca bunun yumuşak doku tümöründen kaynaklanan bir metastaz olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Op. Dr. Demir, “Tümör konseyi tarafından cerrahi girişim kararı verildi. Burada hastamıza kapalı ameliyatla göğüs boşluğundan 1 santimlik,4 adet delikten girilip ameliyatı gerçekleştirildi . Herhangi bir problem yaşanılmadı. Ameliyattan sonra 1 gece yoğun bakımda kaldı daha sonra servise aldık ve 3. günde taburcu ettik. Bu tür ameliyatlar daha önceki yıllarda açık yapılıyordu. Şuanda bir çok yerde de açık yapılıyor. Ama hastanemizde bu ameliyat kapalı yapılıyor” dedi.

Açık yapılan ameliyatlarda hastanın hastane de kalış süresi en az bir hafta iken kapalı ameliyatlarda 2-3 gün olduğunu ifade eden Demir, “Hastanın ameliyat sonrası konforu çok daha rahat oluyor. Göğüs cerrahi ameliyatlarından sonra ağrı çok fazla olmasına rağmen bu tür kapalı ameliyatlarda hastanın kullanacağı ağrı kesici çok daha azaltılmış oluyor. Kanser hastalarında özellikle yumuşak doku tümörlerinde ve sarkomlarda akciğer metastazları çok sık karşılaştığımız bir durumdur” diye konuştu.

Diğer vücut organlarından akciğere yayılan kanserlere metastatik akciğer kanserleri dediklerini aktaran Demir, “Özellikle sarkomlar da çok fazla akciğer metastazlarıyla karşılaşıyoruz. Metastazlar belirli sayılarda ise çıkartabiliyoruz. Bu işlem hastanın yaşam süresine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.
Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Duriye Özdemir, hastane personeline teşekkür etti. 

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ 

Etiketler: akciger, kanser


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!