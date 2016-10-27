Sivas’ta yaşayan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Duriye Özdemir, 1 yıl önce Medical Park Elazığ Hastanesi’nde bacağındaki yumuşak doku kanserinden dolayı ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde Özdemir’in akciğerinde leke tespit edildi. Lekenin 3 santimetreye kadar ulaşması sonucu bunun daha önceki kanserden kaynaklanan bir metastaz olduğu anlaşıldı. Ardından 1 santimetrelik 4 adet delikten göğüs boşluğuna girilerek kapalı ameliyatı yapılan Özdemir, 1 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 3. gün taburcu oldu.

Özdemir’in yumuşak doku tümöründen 1 yıl önce ameliyat olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Demir, ameliyat sonrası yaptıkları tetkiklerde hastanın sol akciğerinde bir leke gördüklerini ve giderek büyüdüğünü söyledi.

Lekenin 3 santimetre olunca bunun yumuşak doku tümöründen kaynaklanan bir metastaz olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Op. Dr. Demir, “Tümör konseyi tarafından cerrahi girişim kararı verildi. Burada hastamıza kapalı ameliyatla göğüs boşluğundan 1 santimlik,4 adet delikten girilip ameliyatı gerçekleştirildi . Herhangi bir problem yaşanılmadı. Ameliyattan sonra 1 gece yoğun bakımda kaldı daha sonra servise aldık ve 3. günde taburcu ettik. Bu tür ameliyatlar daha önceki yıllarda açık yapılıyordu. Şuanda bir çok yerde de açık yapılıyor. Ama hastanemizde bu ameliyat kapalı yapılıyor” dedi.

Açık yapılan ameliyatlarda hastanın hastane de kalış süresi en az bir hafta iken kapalı ameliyatlarda 2-3 gün olduğunu ifade eden Demir, “Hastanın ameliyat sonrası konforu çok daha rahat oluyor. Göğüs cerrahi ameliyatlarından sonra ağrı çok fazla olmasına rağmen bu tür kapalı ameliyatlarda hastanın kullanacağı ağrı kesici çok daha azaltılmış oluyor. Kanser hastalarında özellikle yumuşak doku tümörlerinde ve sarkomlarda akciğer metastazları çok sık karşılaştığımız bir durumdur” diye konuştu.

Diğer vücut organlarından akciğere yayılan kanserlere metastatik akciğer kanserleri dediklerini aktaran Demir, “Özellikle sarkomlar da çok fazla akciğer metastazlarıyla karşılaşıyoruz. Metastazlar belirli sayılarda ise çıkartabiliyoruz. Bu işlem hastanın yaşam süresine katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Duriye Özdemir, hastane personeline teşekkür etti.

Kamil Cankılıç

ELAZIĞ