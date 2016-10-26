Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kanser türü. Ülkemizde de en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasında yer alan akciğer kanseri, erkeklerde tüm kanserlerin yüzde 21.8’ini, kadınlarda ise yüzde 4.9’unu oluşturuyor. Sadece yaygın olarak görülen bir kanser olması yönüyle değil, neden olduğu mortalite yükü nedeniyle de oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu olan akciğer kanseri, toplumda hala yeterince bilinmiyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği ve İmmüno-Onkoloji Derneği bir araya gelerek, en ölümcül kanser olan akciğer kanserinin önlenmesi, akciğer kanserinden korunma, erken tanı ve etkili tedavi için 'Akciğerini Koru, Akciğer Kanseri Olma' sloganıyla ünlü isimlerin de desteğiyle Akciğer Kanseri Farkındalık Kampanyası başlatıyor. Kasım ayında kanser uzmanları ve ünlü isimlerin de katılımıyla düzenlenecek 'Akciğer Kanseri Farkındalık Kampanyası'nın basın toplantısı, 27 Ekim saat 11.30’da Feriye Lokantası Feyyaz Tokar Salonu’nda yapılacak.