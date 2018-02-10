Akdağ: 'ABD gittiği yolun yanlış olduğunu görmelidir'

Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu Başkent’te bulunan Meyra Palaca Otel’de gerçekleştirildi. Kurula katılan Başbakan Yardımcısı Akdağ konuşmasının başında Afrin’de şehit olan Piyade Üstçavuş Musa Özalkan’ın Telafer’deki çocuklar için istediği vasiyeti hatırlatarak, “O kıymeti elde etmekle kalmıyor. Dünyadan göçmekle kalmıyor yine insanlara hizmet etmeye çalışıyor” vurgusunu yaptı. Akdağ, “Zulüm ve emperyalizme karşı birlikte olmak çok önemli. Bugün Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Türkmen Meclisi bunu yapıyor. Çok önemli bir iş gerçekleştiriyorsunuz. Erzurum’da, ‘Zulüm ile abad olanın, ahırı berbat olur’ ifadesini çok sık kullanıyoruz. Bu sebeple Suriye’de hak ve adalet tecelli edecek. Suriye topraklarında ve zenginliklerinde gözü olan emperyalistler muvaffak olamayacak” ifadelerini kullandı.

“Harekat dikkatli bir şekilde gerçekleştiriliyorsa bunun bir sebebi var oda, ‘Sivillere zarar vermemektir”

Zeytin Dalı Harekatını çok kısa bir süre içerisinde bitirmek için Türkiye’nin gücünün olduğunu fakat sivillere zarar gelmesin diye dikkatli hareket ettiklerini belirten Akdağ, “Suriyeli kardeşlerimizin birlikteliği elbette Türkiye’nin desteği ile o bölgede huzurun ve barışın gelmesini sağlayacak. Bu sebeple Suriye’deyiz. Bunun için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte orada mücadele ediyoruz. Bu sebeple Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gücü Suriye’deki kardeşleri ile beraber bu harekatı çok kısa bir süre içerisinde bitirmeye aslında yeter. Harekat dikkatli bir şekilde gerçekleştiriliyorsa bunun bir sebebi var oda, ‘Sivillere zarar vermemektir. Biz bu harekatları gerçekleştirirken bu itinaya devam edeceğiz’ şeklinde konuştu.

“Türkiye, kardeşimiz olan Suriye halkının huzurunu sağlamak için bu bölgede mücadele etmeye devam edecek”

Teröristlerin yüz binlerce sivilin hayatına mal olacak hareketler yaptığını belirten Akdağ, “Milyonlarca insanın da kendi topraklarında gitmesine neden oldular. Türkiye karşıtı medya gruplarında, Türkiye’nin bu harekatında sivil ölümlerin olduğunu dair haberler yayınladı. Bunların bütünü külliyen yalandır. Bu yalanlar elbette ki tutmayacaktır. Biz çok kutsal düşünceleri olan bir milletiz. Bizim için insan çok önemlidir. Bunun için Türkiye hem kendi sınırlarını korumak ve komşumuz kardeşimiz olan Suriye halkının huzurunu sağlamak için bu bölgede mücadele etmeye devam edecek” dedi.

“Zulüm sahiplerine Türkiye’nin demir yumruğu, icab ettiği güçte vurmaya devam edecektir”

Bakan Akdağ, “PKK ve onların türevi olan diğer örgütlere, insanlığa karşı uygulanan bu zulüm sahiplerine, Türkiye’nin demir yumruğu, her zaman icap ettiği yerde, icap ettiği ölçüde ve icap ettiği güçte vurmaya devam edecektir. Bugün Türkiye’de 3.5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz yaşıyor ve bütün batı dünyası buna hayret ediyor. Türkmen kardeşlerim gerçekten çok sıkıntı çekmiştir. Bu sebeple bu birlikteliği en sıkı şekilde devam ettirmeye ciddi gayret gösterin” vurgusunu yaptı.

“ABD gittiği yolun yanlış olduğunu görmelidir”

ABD’yi sert bir dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ sözlerine şöyle devam etti:

“Suriye topraklarında deniz aşırı ülkelerden gelen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi, orada bir şekilde doğrudan veya dolaylı şekilde bir hak iddia edenlerin şunu bilmesi lazım, bizim sağlam bir komşuluğumuz, ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var ve ortak menfaatlerimiz var. Biz bu bölgede Türkiye’nin gücünü ve kararlılığını göstermeye devam edeceğiz. ABD gittiği yolun yanlış olduğunu görmelidir. Bir terörist grubunu silahlandırarak Türkiye’nin sınırlarında konuşlandırmak büyük bir tarihi yanlıştır.”

“Terörü ortadan silip süpürünceye kadar Türkiye bu mücadeleye devam edecektir”

Zeytin Dalı Harekatının Kürtlere karşı olmadığını vurgulayan Akdağ, “Defalarca söylediğimiz gibi silahlı harekatımız Kürtlere yada başka bir gruba karşı değildir. Bize soruyorlar Afrin harekatı ne kadar devam edecek, ya da Türkiye’nin silahlı kuvvetleri nereye kadar ne zamana kadar orada bulunacak? Bunun cevabı açıktır. Bu terörist gruplarını etkisiz hale getirene kadar orada bulunmaya mecburuz. Bunun mümkün oldukça kısa olmasını temenni ederiz. Sivillere zarar gelmesin diye elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Terörü hareket edemez hale gelinceye kadar, terörü ortadan silip süpürünceye kadar Türkiye bu mücadeleye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurula, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye Türkmen Meclisi Onursal Başkanı Mehmet Şandır, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Suriye Türkmen Meclis İstişare Kurulu Başkanı Esat Arber, çok sayıda delege ve vatandaş katıldı.

Toplantının sonunda Suriye Türkmen Meclisi Onursal Başkanı Mehmet Şandır, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a plaket takdim etti.