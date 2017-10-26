Akdağ, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddiki ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddiki’yi Çankaya Köşkü’ndeki makamında kabul etti. Açıklamada bulunan Akdağ, Bangladeş’e 1 milyon insanın göç ettiğine değindi. Akdağ, “Arakan’dan yurtlarını terk edip Bangladeş’e göçen yaklaşık 1 milyon insan var. Büyükelçiden aldığım bilgiye göre 600 bini Ağustos ayından sonra göçen insanlardır. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir taraftan Bangladeş hükümeti insanı bir yaklaşımla bu kadar insanı kabul etti” dedi.

Rohingya Müslümanlarının tekrar ülkelerine dönmeleri için destek vereceklerini söyleyen Akdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak ciddi bir destek vermeye gayret gösteriyoruz. Çözülmesi gereken iki husus var. Birincisi acil insanı yardım ve hizmetlerin verilmesi. İkincisi ise 1 milyon insanı ülkelerine dönmelerinin sağlanmasıdır. Bangladeş hükümetinin çabaları var. Bizlerde bu çabalara destek veriyoruz. Bu çaba devam edecek. Rohingya Müslümanlarının yurtlarına dönenmesini sağlanması mutlaka gereklidir. Bütün dünyaya bu meselenin büyüklüğü, trajedisini ve ağırlığını haykıran Cumhurbaşkanımız oldu.”

Yurtlarından göç etmiş 100 bin kişilik kamp oluşturmak için harekete geçtiklerini belirten Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

“Özellikle su ve sağlık ihtiyacı için hemen acilen yapabileceklerimiz var. Yapılabildiği kadar yeni kuyu açılarak temiz içme suyu temin etmeye hazırız. İki sahra hastanesi on tane de sağlık merkeziyle oradaki sağlık hizmetlerine katkı verebileceğimizi düşünüyoruz. Kızılay TİKA vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Çok daha büyük hizmet olarak 100 bin kişiye Rohingya Müslümanlarından bir kamp yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamayı teklif ettik. Bunun için bir yer belirlenmesi yapıldı. Onu ne kadar uygun olduğuna teknik olarak arkadaşlarımız bakıyor. Uygun yer temininde bu kamplar kurularak hizmet vereceğiz. Bu sadece kendi bütçe kaynaklarımız ile değil, buna benzer bütün desteklerde olduğu gibi halkımızı cömertliğiyle, Türk halkının da destekleriyle başarabileceğimize inanıyoruz.”

Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a kitap hediye etti.

Ömer Çetin

