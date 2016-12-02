Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısında sağlık hizmetlerindeki değişimi ve gelecekteki hizmetleri anlattı. Düzenlenen programda Akdağ’ın yanı sıra çok sayıda Sağlık Bakanlığı mensubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 2003 yılından beridir ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulandığını kaydeden Akdağ, “Sağlık Bakanlığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2003 yılından beri ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uyguluyor. Türkiye’de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 29’dan yüzde 70’lere çıktı. Sağlık göstergelerimiz iyileşti. Bunların en başında doğan bir çocuk için belenen hayat süresi var. Bu da 72’den 78’e çıktı. Hamile annelerin vefat etmesi 100 bin annede 70’lerden 15’lere geriledi. Bebek ölüm hızları binde 30’lardan binde 7’lerei 7 buçuklara geriledi. Sürdürülebilir bir sistem kuruduk” şeklinde konuştu.

“BURAYA GELENE KADAR ÇOK YOL ALDIK”

Türkiye’de mevcut sağlık hizmeti sistemi kurulana dek, çok yol kat edildiğinin altını çizen Akdağ, “Buraya gelene kadar çok yol aldık. 112 sistemleri köylere ulaşamıyordu. Oturmuş bir hasta taşıma sistemimiz yoktu. Parçalı bir sağlık hizmeti sunan yapımız vardı. Dolayısıyla bir adaletsizlik vardı. Vatandaşların bir kısmı hizmet alabilirken bir kısmı alamıyordu. Türkiye’nin ihtiyaçları değişti. Geçmişte ishaller, çocukluk çağında yapılayan aşılamalara bağlı hatalıklar, anne ölümleri, bebek ölümleri, hastaneye zamanında yetiştirilemeyen insanlar, yoğun bakımı eksikliğinden dolayı aslında tedavi edilebilecek insanların tedavi edilemeyişi gibi çok önemli problemleri geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN İKİNCİ FASLINI BAŞLATIYORUZ”

Akdağ, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci faslının 2017 yılından itibaren başlayacağını kaydettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim yeni bir siteme, yeni bir bakışa, yeni bir organizasyona ihtiyacımız var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatlarıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci faslını başlatıyoruz, 2017’den itibaren. Sahada ciddi bir çalışma yaptık. Şimdi politika laboratuvarları oluşturduk. Buralarda çalışarak önümüzdeki 4 ay içinde stratejimizi belirlemiş oluyoruz, çünkü ihtiyaçlarımız değişti.”

“BÜTÜN SİSTEMLERİ VATANDAŞ İÇİN KURUYORUZ”

Akdağ, yapılan her çalışmanın vatandaş için yapıldığına dikkat çekerek, “Bizim için önemli olan bir kelime ve bir kavram var. Bütün sistemleri vatandaş için kuruyoruz. Bu cumhuriyet bunun için kuruldu. Hükümetler bunun için kuruluyor, cumhurbaşkanları bunu için seçiliyor, bakanlar bunun için atanıyor. Bizim işimiz vatandaşımızın işini kolaylaştırmaktır. Bütün mesele bu” açıklamalarında bulundu.