Akdağ, kamu özel ortaklığıyla inşası tamamlanan 750 yataklı şehir hastanesindeki teknik incelemesini tamamladıktan sonra il yöneticileri ve sağlık idarecileri ile bira araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, "Isparta’nın yeni dönem hazırlıklarını yapmak üzere Isparta’dayız. Bu arada Türkiye’nin ilklerinden Isparta Şehir Hastanesi’ni enine boyuna değerlendirdik. Bizimle birlikte gezen arkadaşlarımızla hastaneyi gezdik ve kendi tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Burada işi yapan müteahhit firmayla Sağlık Bakanlığımız ve diğer ilgili kuruluşlar beraber çalışacaklar, öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki 3 ay içerisinde Isparta Şehir Hastanesi, vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamış olacak" dedi. Yeni dönemi hazırlarken sağlıkta dönüşümde saha çalışmalarına kıymet verdiklerini kaydeden Akdağ, şunları söyledi;

SAHADA NE OLUP BİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ

"Sadece Ankara’da planlama yaparak, stratejiler geliştirerek, bu stratejilerin eylem planlarını hazırlayarak, bu işi başarmanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Başından beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan bu meseleyi böyle öğrendik, böyle takip ettik. İşleri yerinde takip ederseniz yürüyor. Ankara’dan hiçbir iş yapamazsınız. Sahada ne olup, bittiğini bilmeniz lazım. Bizde saha koordinatörlerimiz vasıtasıyla bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalıştılar, hazırlandılar, 125 sayfalık bir sunum hazırlamışlar. Onu sunacaklar. Bizde burada onun tartışmasını yapacağız. Biz Ankara’dan gelip ekip olarak bir takım talimatlar verip giden taraf olmayacağız. Tabiî ki sahaya getirdiğimiz bir takım talimatlar ve rehberlik malzemeleri var. Ama bundan da önemlisi Isparta’dan yeni bir şeyler öğrenerek döneceğiz. 1,5 saatlik toplantının ardından kararlaştırdığımız hususları İl Valimiz Sayın Şehmus Günaydın’a teslim ederek Ankara’ya döneceğiz. Her 3 ayda bir değerlendirmemizi yenileyeceğiz.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜÇÜNCÜ LİGDEN ALDIK SÜPER LİGE GETİRDİK

Bizde il sağlık yöneticileri belli bir performans yasasına göre çalışır. Yeni dönemin en önemli özelliklerinden birisi de her 6 ayda bir sadece genel sekreterlerimize değil, il sağlık ve il halk sağlığı müdürlerimize de bir değerlendirme yapacağız. Onların önceden belirlenmiş hedeflerine göre performanslarını ölçeceğiz. Çünkü biz sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın daha da kolay eriştiği, çok daha kaliteli, bir seviyeye getirmek, bir anda Türkiye’yi sağlık hizmetlerinde şampiyon yapmak istiyoruz. Tabiri caizse üçüncü ligden aldığımız bir takımı süper lige getirdik. Bugün süper ligde sağlık açısından başta güreşiyoruz. Ama şampiyon yapmaya da kararlıyız. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Biz Ispartalı kardeşlerimize en üstün bir sağlık hizmetini vereceğiz. Isparta Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlar ya da özel hastaneye giden vatandaşlar şunu söyleyecekler; geçen gün çok iddialı bir özel hastaneye gittim neredeyse Isparta Şehir Hastanesi’nin kalitesindeydi. Hedefimiz bu. Bir kıyaslama yapılacaksa tam mükemmel ve kamuya ait olanı, herhangi bir ücret talep etmeyen devletin hastaneleri olmasını hedefliyoruz. Bunu da buradaki arkadaşlarımızla beraber inşallah başaracağız."

TBMM’ye sunulan Anayasa değişikliğiyle ilgilide değerlendirmede bulunan Bakan Akdağ, "Cenabı Hakk’ın hayırlara vesile etmesini temenni ediyorum. Türkiye önemli bir dönemeçte. Birkaç ay Türkiye’nin önündeki sistemle alakalı yönetim yavaşlıklarının önünden kalktığı ve çok daha hızlı bir biçimde bu düşündüğümüz reformları hayata geçirmeye inşallah kavuşacağız. Sağlıkta da ikinci faza döneceğiz ve daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ferhat Kaya