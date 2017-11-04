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Akdağ'da sonbahar güzelliği

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Akdağ'da sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başlandı. Fotosafari tutkunlarının, doğa severlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından olmaya başlayan Akdağ, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Akdağda sonbahar güzelliği

04 Kasım 2017 11:24

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ''Bölgemizde eşsiz güzelliklere sahip olan Akdağ'ın turizme kazandırılması gerekiyor. Akdağ, yöresel türkülere ilham kaynağı olmuş yılın 8 ayı zirvesinden kar eksik olmayan, aynı zamanda çok şifalı olan kekik bitkisinin anavatanıdır. Akdağ, içerisinde barındırdığı meşe, kızılcık ,çam, köknar, yabani kavak, kestane, kayın ve sedir ağaçlarının yapraklarının değişik renklere bürünmesiyle ile sonbaharda seyrine doyum olmaz bir görüntüye bürünür. Şifalı su kaynaklarının yanı sıra içinde barındırdığı yaylalarıyla hayvancılıkta oldukça faydalıdır. Fotoğraf sanatıyla uğraşan bir çok vatandaşımız Akdağ yaylalarını ziyaret ediyorlar. Avcılar için, barındırdığı sayısız av hayvanı ile bölgenin eşsiz güzelliklerinden olan Akdağ ayrıca tırmanma meraklıları içinde içerisinde barındırdığı kayalıklarla görülmeye değerdir. Hedefimiz çalışmalara ağırlık verip bölge turizmine Akdağ'ı kazandırmaktır'' diye konuştu. 

Yunus Daşdemir

Etiketler: akdağ, Kütahya, sonbahar güzelliği

 

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