Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem saat 15.18'de Akdeniz açıklarında, yerin 22.5 metre altında meydana geldi. Deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerde de hafif şiddette hissedildi.