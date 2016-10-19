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Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Antalya, Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı.

Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

19 Ekim 2016 15:52

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre deprem saat 15.18'de Akdeniz açıklarında, yerin 22.5 metre altında meydana geldi. Deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerde de hafif şiddette hissedildi. 

Etiketler: antalya deprem, deprem


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