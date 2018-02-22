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Akdeniz açıklarında 5'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silifke ilçesi Kızkalesi açıklarında Suriye uyruklu 24'ü erkek, 9'u kadın, 5'i ise çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen yakaladı.

Akdeniz açıklarında 5i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı

22 Şubat 2018 19:06

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi Kızkalesi açıklarında hareket halinde olan bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede devriye gezen sahil güvenlik botları, belirlenen tekneyi denizde durdurdu. Yapılan kontrollerde teknede 24'ü erkek, 9'u kadın, 5'i ise çocuk olmak üzere 38 göçmen yakalandı. Göçmenler güvenli bir şekilde karaya getirilirken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. 

 

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