Akdeniz Güvenlik, Tanıtek’in yüzde 50’sini satın aldı

Akdeniz Güvenlik, özel güvenlik sektöründeki deneyimini yine güvenlik alanına hizmet sağlayan bir teknoloji firması ile güç birliği yaparak daha da geniş bir alanda uygulama kararı aldı. Akdeniz Güvenlik, Türkiye’deki geçmişi 2004 yılına kadar uzanan Tanıtek Bilişim Sistemleri’nin yüzde 50’sini satın alarak güvenlik sektöründe yeni bir alana giriş yaptı. Merkezi Ankara ODTÜ’de bulunan Tanıtek Bilişim Sistemleri, ağırlıklı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Aselsan, belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına özel çözümler üretirken, plaka tanıma, araç takip ve denetimli serbestlik konularında projeleri hayata geçiriyor. Ürettiği özel çözümler sayesinde tasarladığı ve geliştirdiği ürün ve markaları oldukça büyük potansiyel barındırıyor.

"Akdeniz Güvenlik’in karlılığına olumlu katkı yapacak"

Satın alma ile ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek, Tanıtek ile yapılan ortaklık sayesinde güvenlik ve savunma sanayisindeki deneyimlerini yeni bir alana daha taşıdıklarını söyleyerek "Bugüne kadar kamu ve özel sektör müşterilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkilerimizi bir üst boyuta taşıma hedefimiz çerçevesinde Tanıtek ile bu ortaklığı gerçekleştirdik. Bu satın almanın bir diğer nedeni de ortaklarımız, hissedarlarımız ve çalışanlarımıza daha fazla katma değer oluşturma yönündeki stratejimiz doğrultusunda yüksek karlılığa sahip alanlara yönelmemizdir. Büyüme potansiyeli yüksek, karlı pazarlara ürünler tasarlayan Tanıtek’in bu sayede elde ettiği yüksek marjların, Akdeniz Güvenlik’in karlılığına olumlu katkı yapacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye’nin güvenlik açısından son derece büyük bir pazar olduğunu anımsatan Şimşek, "Yazılım sektörü sadece Türkiye’de değil, dünyada da gelişime ve büyümeye sürekli açık. Bu noktada Tanıtek’in tasarladığı ürünler ve çözümler Akdeniz Güvenlik’in uzman olduğu güvenlik sektöründe ihtiyaçların teknolojik boyut katılarak giderilmesi yönünde büyük bir öneme sahip. Her iki şirketin uzmanlığının oluşturacağı sinerji sektörümüzün büyümesine de katkı sunacak" yorumunu yaptı.

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren yazılım üreten Tanıtek’in bünyesinde farklı kurum ve kuruluşlara hitap eden 5 ayrı ürün ve markası bulunuyor. Ürünler şöyle;

Platurk adlı plaka tanıma ve TEDES/EDS Sistemleri Yönetim Platformu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her türlü plaka tanıma sistemi yazılım ihtiyacının karşılanması için geliştirilmiş yazılım platformudur.

Pointr Plaka Tanıma ve TEDES/EDS Sistemleri Donanımı, trafik denetleme ve otoyol güvenliği için kullanılmakta.

Araç ve kişi takip sistemi olan Tektakip adlı ürün sayesinde araç içindeki insan, hayvan, eşya, hasta gibi unsurlar takip edilebiliyor.

Biksis Biometrik Kontrol Sistemleri ile adli denetim uygulanan kişilerin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından bilgisayar ortamında takibi yapılabiliyor.

Doorbino Akıllı Kapı Dürbünü Yönetim Sistemi sayesinde kapı dışı görüntüsü, yüz tanıma, dış mekanların kontrolü gibi ihtiyaçlar sağlanabiliyor.

