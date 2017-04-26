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Akdeniz mültecilere mezar olmaya devam ediyor

Akdeniz, Afrika ülkelerinden Avrupa kaçak yollardan geçmek isteyenlere mezar olmaya devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'i aşarak Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan mültecilerden bin 89'unun boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Akdeniz mültecilere mezar olmaya devam ediyor

26 Nisan 2017 11:07

Ocak 2017 ile 23 Nisan tarihleri arasında Libya sahillerinden İtalya'ya geçmek isteyenlerden bin 2 kişinin, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışanlardan 37 kişinin ve Kuzey Afrika sahillerinden İspanya'ya ulaşmak isteyenlerden 50 mültecinin boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de yüzlerce mültecinin hala yollarda olduğunu açıkladı.

AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex yaz aylarında Avrupa'ya geçmek isteyen mülteci sayısında artış olacağını duyurdu. 2017 yılında Akdeniz rotasını kullanan mültecilerin sayısında azalma olduğuna dikkat çekilirken, 2016 yılında 205 bin 613 olan sayının bu yılın ilk dört ayında 43 bin 204 olduğu açıklandı. 

Mehmet Koca

Etiketler: Akdeniz, mülteciler


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