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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Akdeniz'de richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdenizde 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

02 Mayıs 2017 13:10

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 12:43 sıralarında yerin 108 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye'deki son depremler....

Yeryüzünde her an çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir çok deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları tespit etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.
Son depremler için tıklayın....

Son depremler için tıklayın

Etiketler: Akdeniz, akdeniz deprem, deprem, son depremler


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