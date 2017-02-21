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Akdeniz’de alabora olan tekneden 74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu

Akdeniz’de alabora olan tekneden 74 göçmenin cesedi, Libya’nın Zawiya şehrinde sahile vurdu.

Akdenizde alabora olan tekneden 74 göçmenin cesedi Libya sahillerine vurdu

21 Şubat 2017 17:43

Libya Kızılayı yetkilileri, Zawiya yakınlarında deniz üzerindeki cesetleri kıyıya çıkartmak için 6 saat çalıştıklarını söyledi.

Libya Kızılayı sözcüsü Mohammed al-Misrati, sahilin yakınlarda patlamış bir lastik bot bulduklarını, genelde botların 120 kadar insan taşıdığı düşünüldüğünde ölenlerin sayısının çok daha fazla olabileceğini söyledi.
Misrati, cesetlerin, Tripolide kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini söyledi.

Misrati, denizde halen ulaşamadıkları, su üstünde bulunan cesetlerin de olduğunu kaydetti.Avrupa Sınır ve Kıyı Koruma Ajansı geçen hafta yaptığı açıklamada, geçen yıl deniz yoluyla iltica etmek isteyen 4 bin 759 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.  

Etiketler: Akdeniz, göçmen, Libya, libya sahili, zawiya


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