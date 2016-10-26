Dün gece Libya sahil şeridinden 26 deniz mili açıkta sürüklenen bir şişme botta hayatını kaybeden 25 kişi, Orta Akdeniz’de arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibi tarafından bulundu.

Aynı botta hayatta kalmaya çalışan 107 kişi, yakındaki bir botta yardım bekleyen 139 kişiyle beraber Sınır Tanımayan Doktorların Bourbon Argos Gemisi’ndeki saha ekipleri tarafından kurtarıldı. İki farklı yardım çağrısının peş peşe geldiğini belirten Sınır Tanımayan Doktorlar Saha Koordinatörü Michele Telaro, dün gece yaşananları şöyle aktardı:

“İlk bota ulaştığımızda hala hayatta olan 107 kişiyi zaman kaybetmeden arama kurtarma gemimiz Bourbon Argos’un güvertesine aldık. O sırada yakınlardaki bir başka bottan acil yardım çağrısı aldığımız için, botta ilk etapta tespit edebildiğimiz 11 cansız bedeni hemen gemiye çıkartamadık. Diğer bottaki 139 kişiyi kurtardıktan sonra tekrar ilk bota gittik. Fakat bu kez, botun altında biriken benzinle karışık deniz suyunun içerisinde 25 kişinin cansız yattığını fark ettik. Üç saatte ancak 11 kişinin cansız bedenini bottan çıkarabildik çünkü benzinle karışık deniz suyuna uzun süre maruz kalmak ekiplerimiz için de tehlikeli olacaktı. Korkunç saatler yaşadık.”

Operasyonu tamamlamak ve geri kalan cansız bedenleri bottan çıkarmak için sabahı beklemek istemeyen Sınır Tanımayan Doktorlar ekipleri Sea Watch ekibinden yardım talep etti. Sea Watch başka bir deniz kazasında hayatını kaybeden bir kişiyi transfer ettikten sonra, botta kalan diğer 14 cansız bedeni Bourbon Argos’un morguna taşıdı. Kurtarılanlar arasında 11’i ileri derece olmak üzere 23 kişinin vücudunda kimyasal yanıklar olduğu belirlendi. Yedi hastanın tıbbi tahliyesi yapılırken, ağır yaralanan iki hasta da acil olarak helikopterle İtalya’daki bir hastaneye sevk edildi. Solunum yetmezliği çeken genç bir kadın ise, gemideki Sınır Tanımayan Doktorlar sağlık ekipleri tarafından entübe edildikten sonra tahliye edildi. Hayatta kalanlara psikolojik ilk yardım desteği sunan Bourbon Argos ekibi, mültecilerin İtalya’ya ulaştırıldıktan sonra karadaki Sınır Tanımayan Doktorlar tıbbi ve psikososyal destek ekipleri tarafından daha ayrıntılı bir tedavi sürecine alınacağını bildirdi.

“Akdeniz’in derinliklerindeki mezarlık boyunca zamana karşı yarışıyoruz”

Sınır Tanımayan Doktorlar Göç Operasyonları Yöneticisi Stefano Argenziano, olayla ilgili olarak, “Bu trajedi, Avrupa Birliği ülkelerinin caydırıcı göç politikalarının bir sonucudur. Artık denizdeki ölümleri durdurmaya gücümüzün yetmediğini düşünüyoruz. Buna rağmen dün yaşananların istisna olmadığını da biliyoruz. Son haftalarda kurtarma ekiplerimiz Orta Akdeniz’de korkunç deniz kazalarına ve ölümlere şahit oldu. Denizde zamana karşı yürüttüğümüz arama kurtarma operasyonlarında, artık Akdeniz’in derinliklerindeki mezarlık boyunca ilerliyoruz. 2016 çok yakında Orta Akdeniz için en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçecek. AB ülkeleri yaşamdan yana olup mülteciler için güvenli ve yasal seçenekler sunana kadar daha kişinin denizde hayatını kaybetmesi gerekecek? Sınır Tanımayan Doktorlar olarak bir kez daha vurguluyoruz: Denizdeki kurtarma operasyonları hayati önem taşıyor ama denizdeki ölümleri durdurmanın tek yolu, bu insanlara güvenli ve yasal geçiş izni vermekten geçiyor” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2016’da 327 bin 800 kişi botlarla Avrupa’ya ulaştı. 3 bin 740 kişi denizde hayatını kaybetti. Orta Akdeniz’de üç farklı gemiyle kurtarma operasyonlarını sürdüren MSF ekipleri ise, operasyonların yeniden başladığı Nisan 2016’dan bu yana Akdeniz’den 17 binden fazla kişiyi kurtardı.