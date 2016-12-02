FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere direnerek oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit düşen Erol Olçak için Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapılan anıtın açılışı, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Erol Olçak’un kardeşi Cevat Olçak ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Dualar ile yapılan açılışın ardından daha önce İzmit Belediyesi tarafından adı Erol Olçak Kültür Merkezi olan salona geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Biraz buruk ve hüzünle birlikte birazda hayırlı bir işi yapmanın onurunu da yaşamaktayız. Erol Olçak abimizin kendisini ve evladını tanıyan bir kişi olarak, ayrı bir burukluk ve hüzün yaşıyorum. Ama biz biliyoruz ki, onlar en büyük mertebeye ulaşmıştır. Onların gösterdiği fedakarlığın karşılığını biz böyle hizmetlerle ödeyemeyiz. Ülkemize daha çok hizmet ederek, daha fedakarca güzel işler yaparak, ülkemizi biraz daha biraz daha ileriye götürerek, var gücümüzle üreterek karşılayabiliriz. İzmit Belediyesi olarak bunun bilinciyle çalışıyoruz. Erol Olçak ve Abdullah Tayyip yavrumuz başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimize ve ülkemiz için mücadele veren şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Doğan’ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Tarihimizin hemen her döneminde ihanet şebekesiyle karşılaştık. Ama her seferinde bu kutlu millet yoluna bir öncekinden daha güçlü daha kararlı devam etti. 15 Temmuz’da da sahip olduğumuz başta devletimiz, değerlerimiz olmak üzere hepsine kast eden ve geleceğimizi yok etmek isteyen bir ihanet yaşadık. O akşam ve o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 7’den 70’e sokağa koştuk. Şehitlerin kanları ile vatan olan bu toprakları kimseye bırakmayacağımızı gösterdik” şeklinde konuştu.

Vali Güzeloğlu’ndan sonra AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan şehit Erol Olçak’u anlattı. Akdoğan, “Erol Olçak’ı saatlerce anlatabilirim. Erol Bey AK Parti, AK Parti yapan kişidir. Erol Olçak onlardan biridir. Partiye kurumsal kimliği kazandıran kişidir. Bir reklam ajansının başında idi Erol Olçak ancak ondan önce bizim yol arkadaşımızdı. Hem fikir hem aksiyon adamı olmak çok kişide görülmez. Evladı ile birlikte canından vazgeçmesi bu çok büyük bir olaydır. Erol Olçak böyle bir insandı” diye konuştu.

Akdoğan, “Şehitlerimiz 15 Temmuz gecesi göğsünü kurşunlara siper etti. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu FETÖ denen örgüt 40 yıl boyunca 15 Temmuz gecesi için çalıştılar. O dönemde bir casusluk şebekesi olarak kurulmuş 40 yıl bunları 15 Temmuz gecesi için beslemişler. Gün geldi zombinin düğmesine bastılar. Harekete geçtiler ama başarılı olamadılar. Bu yüce milleti hesap edemediler. Bu milletin tankların önüne çıkacağını hesap edemediler. Parayı gücü her şeyi ele geçirmeye çalıştılar ama milletin iradesini unuttular. Son olarak tekrar başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.