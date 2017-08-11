Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği havayı temizledi

Akenerji’nin rüzgar ve hidroelektrik santrallarına ait karbon sertifikaları sayesinde Türkiye’nin önemli firmaları, kullandıkları enerjinin çevreye olan zararlı etkisini tamamen sıfırlıyor. Akenerji ile karbon emisyonlarını nötrleyen firmalar 'sürdürülebilirlik' çalışmalarında da büyük avantaj yakalıyor. Yapılan açıklamada, Akenerji’nin ICF Antalya Airports ile son 3 yıldır yaptığı işbirliği sonucu toplam 48 bin 738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65 bin 339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Bu rakam yıllık yaklaşık 150 bin ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına denk geliyor.

Akenerji CEO’su Serhan Gençer ICF Antalya Airports’ın karbon ayak izini silmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden biri olan Akenerji olarak, yenilenebilir enerji portföyüne çevreye olan duyarlılık ve sürdürülebilirlik yaklaşımı sebebiyle çok önem verdiklerini belirten Gencer, "ICF Antalya Havalimanı’nın 2016 yılında yaymış olduğu sera gazı emisyonunun tamamını Uluabat Hidroelektrik Santralimiz’e ait karbon sertifikaları sayesinde nötrledik ve böylece ICF Antalya Havalimanı’nın karbon ayak izini silmiş olduk. Ülkemizin turizm cenneti Antalya’nın dünyaya açılan kapısının, çevreyle ilgili bu duyarlılığına son 3 yıldır katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

ICF Airports Antalya CEO’su Serhat Soğukpınar ise yaşanabilir çevre için projelerini sürdüreceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "ICF Airports-Antalya Havaalanı olarak sürdürülebilir çevre stratejimiz ve şirket politikamız kapsamında 2009 yılında başlanan Havaalanı Karbon Akreditasyon projesini kısa süre içerisinde en üst seviyeye çıkararak sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde önemli katkılar sağlandı. Özellikle ülkemizin önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi olan Akenerji ile 3 yıldır sürdürülen işbirliği sonucu 48 bin 738 tCO2 karbon denkleştirmesi, iş ortakları ile yapılan işbirliği sonucu ise 65 bin 339 tCO2 emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Toplam emisyonda önemli payı olan havacılık sektöründe emisyon sıfırlama (denkleştirme) ve emisyon azaltma faaliyetlerinde öncülük misyonu üstlenerek iklim değişikliğine önemli katkı sağlayan çalışanlarımızı ve işbirlikleri için tüm Antalya Havaalanında bulunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum".

