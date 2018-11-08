Akhisar, Avrupa Ligi'ne veda etti!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İspanya ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Banega'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktasının hemen sağında topla buluşan Nolito'nun gelişine vuruşunda kaleci Lukac topu güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Muriel'in yerden pasında ceza sahası içinde Nolito'nun gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Jouse'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpasın önüne doğru gelen topa Akhisarsporlu oyunculardan önce Sevilla savunması kafayla vurarak, kornere gönderdi.

27. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında Nolito'nun pasıyla topa sahip olan Promes'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı son anda uzanarak kornere tokatladı.

28. dakikada Banega'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınlarında Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

38. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Promes'in kaleci Lukac'ı da geçtikten sonra kaleye gönderdiği topu altıpas içinde takım arkadaşı Muriel tamamlayarak filelere yolladı. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Akhisarspor atağında Kadir'in pasıyla orta saha yakınlarında topu önüne alan Manu, sol kanattan hızla ceza sahası içerisine girerek, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

56. dakikada Güray'ın uzun pasında topu önüne alan Manu, ceza sahası içerisinde Gomez tarafından faulle durduruldu. Hakem Benoit Millot, penaltı kararı verirken, Gomez ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Güray'ın vuruşunda kaleci Vaclik'in parmaklarının ucuna değen top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Barbosa'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa sağ altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

86. dakikada Sevilla atağında ceza sahası içerisinde Lopes'in Vazguez'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

87. dakikada Banega'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner (Kadir dk. 46), Güray, Eray (Onur dk. 72), Aykut, Sissoko, Barbosa (Bilal dk. 88 ?), Josue, Manu

Yedekler: Fatih, Onurcan

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Sevilla: Vaclik, Gomez, Amadou, Gnagnon, Vazquez, Banega, Vidal, Escudero, Promes (Carriço dk. 87 ?), Nolito (Mesa dk. 64), Muriel (Sarabia dk. 74)

Yedekler: Soriano, Navas, Lasso, Guilherme

Teknik Direktör: Pablo Machin

Goller: Nolito (dk. 12), Muriel (dk. 38), Banega (dk.87 pen.) (Sevilla), Manu (dk. 52), Onur (dk.78) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Gomez (dk. 56) (Sevilla)

Sarı kartlar: Güray, Josue (Akhisarspor), Vazquez, Promes (Sevilla)