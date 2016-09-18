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Akhisar Belediyespor 0-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.

Akhisar Belediyespor 0-1 Beşiktaş

18 Eylül 2016 20:00

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

27'Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Orta alanda Akhisarlı futbolcuların baskısı sürüyor.

25'Ömer Bayram sağ tarafındaki Sami'ye topu verdi. Sami sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

19'N'Guemo, Rodagella'yı topla buluşturmak istedi. Tosic araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

14'Ömer sol kanatta Sami'yi topla buluşturdu. Sonrasında Soner topu aldı ve ortasını yaptı. Marcelo bir kez daha araya girdi.

8'GOL! Talisca

2'Custodio sağ kanatta Ricardo Vaz Te ile topu buluşturmak istedi. Tosic araya girdi.

0'Karşılaşma Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla başladı


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