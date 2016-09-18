Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 yenilerek bu sene kendi evinde oynadığı ikinci maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca’nın ceza sahası dışından vurduğu şutta top kalenin az farkla üstünden auta çıktı.

8. dakikada Gökhan İnler’in ara pasında kaleciyle karşı karşı kalan Talisca meşin yuvarlağı kaleci Fatih’in sağından filelerle buluşturdu. 0-1

24. dakikada Olcay’ın ara pasında hareketlenen Cenk Tosun’un şutu kaleci Fatih’te kaldı.

25. dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında Ömer Bayram’ın pas verdiği Sami topa sol çaprazdan sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kaptırılan topu geri alan Quaresma’nın çektiği şut az farkla auta çıktı.

31. dakikada ani gelişen Akhisar Belediyespor atağında Rodallega’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner aşırtma bir vuruşla topu az farkla auta attı.

39. dakikada Akhisar Belediyespor’un atağında ceza sahasından uzaklaştırılan top Custodio Castro’nun önünde kaldı. Castro’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut Beşiktaş kalesinin sağından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Akhisar Belediyespor’un kazandığı serbest vuruşu Soner kullandı. Soner’in vuruşunda ceza sahası içinde Custodio’nun dokunduğu top kaleci Fabricio’da kaldı.

45. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasının solundan kullandığı serbest vuruşta top Rodallega'nın kafasına çarparak ağlarla buluşturdu. 0-2

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Gökhan İnler'in pasında Olcay ceza sahası içinde topla buluştu. Akhisar Belediyespor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

67. dakikada Akhisar Belediyespor’un kazandığı kornerin devamında gelişen Akhisar atağında Onur ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

69. dakikada serbest vuruş kullanan Rodallega’nın şutunda top kale direğinden döndü ve kaleci Fabrico’da kaldı.

70. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortaya çıkan Cenk Tosun topa dokunamadı.

78. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında savunma araya girdi. Dönen topta Quaresma vuruşunu yaparken top yan ağlarda kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf xx

Akhisar Belediyespor: Fatih xx, Vaz Te xx (Onur Ayık dk. 64 xx), Soner xx (Muğdat dk. 83 x), Lopes xx, Julio

Sami xx (Özer dk. 74 xx), Ömer xx, Nguemo xx, Rodallega xx, Castro xx, Serdar xx, Caner xx

Yedekler: Lukac, Orhan, Sissoko, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Beşiktaş: Fabricio xx, Gökhan Gönül xx, Tosic xx, Marcelo xx, Caner Erkin xxx, Gökhan İnler xxx (Adriano Claro dk. 72 xx), Olcay xx (Tolgay dk. 59 xx), Cenk Tosun xx (Aboubakar dk. 83 x), Quaresma xx, Atiba

Hutchinson xx, Talisca xxx

Yedekler: Tolga, Ömer, Beck, Gaioto

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Talisca (dk. 8), Rodallega (dk. 45 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Serdar Kesimal, Rodallega (Akhisar Belediyespor), Marcelo, Gökhan Gönül, Tosic (Beşiktaş)