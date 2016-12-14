Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ikinci maçında evinde Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor’u konuk eden 2. Lig ekibi Aydınspor 1923, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Berat Ali’nin soldan ortasına ceza sahasında Reşo’nun kafa vuruşunu kaleci Lukac son anda köşeden kornere tokatladı.

5. dakikada Aydınspor 1923 savunması arkasına Özer Hurmacı tarafından gönderilen uzun topta Ricardo Vaz Te, kaleci Evren’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası çaprazından sert şutunda kaleci Evren topu son anda kornere gönderdi.

25. dakikada Tolga Ünlü’nün sağ kanattan ortasında Vaz Te’nin penaltı noktasından yarım volesini Evren aynı güzellikle çıkardı.

56. dakikada ceza sahası dışından yaklaşık 30 metreden Aydınspor 1923’lü Gürcan’ın sert şutunda Lukac’ın önünde seken top ağlarla buluştu. 1-1

65. dakikada Berat Ali’nin ceza sahası yan çizgisinden arka direğe doğru ortasında Reşo kafayı vurdu, top kaleci Lukac’ın ellerinde kaldı.

77. dakikada Şamil’in savunma arkasına attığı topla Berat Ali buluştu, kaleci Lukac’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutu üst direğin üzerinden auta çıktı.

78. dakikada Onur’un sol iç ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Vaz Te’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

90+2. dakikada Berat Ali’nin sağ kanattan ortasında Reşo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

KÜNYE

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Murat Özcan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Cemal Bingül xxx

Aydınspor 1923:Evren xxx, Erdi xx, İsmail xx, Gürcan xx, Haluk x (Nezir dk. 59 xx), Şamil x (Tahir dk. 82 ?), Reşo xx, Vedat x (Oğuzhan dk. 59 xx), Süleyman xx, Berat Ali xx, Ramazan x

Yedekler: Ulaş, İsa Akgöl, Serkan, Burak Can

Teknik Direktör: Göksel Özdemir

Akhisar Belediyespor: Lukac x, Özer xx (Mervan dk. 79 x), Aykut xx, Abdülkadir xxx, Vaz Te xxx, Tolga xx, Orhanx x, Hasan Ali xx (Onur dk. 71 x), Nguemo xx (Ertuğ dk. 64 x), Alper x, Kadir x

Yedekler: Bora, Caner, Safa Ali, Soner

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Gürcan (dk. 56), Reşo (dk. 90+2) (Aydınspor 1923), Vaz Te (dk. 5 ve 78) (Akhisar Belediyespor)

Sarı Kartlar: Gürcan (Aydınspor 1923), Kadir Keleş (Akhisar Belediyespor)