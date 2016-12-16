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Akhisar Belediyespor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Akhisar Belediyespor, konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün tamamladı.


16 Aralık 2016 14:59

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren kaleciler Fatih Öztürk ile Milan Lukac idmana katılamadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanda futbolcular, jenerasyon, şut çalışması ve yarı saha çift kale taktik maçı yaptı.

Alanyaspor maçında 18 kişilik kadroya kaleciler Bora Körk ile U21 takım kalecisi Berker Öncü’nün yer alacağı bildirildi.

Hücumda daha etkili ve ileri uçta baskı oluşturarak kanatlardan Alanyaspor defansını bunaltma planları yapan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ın oyun içinde yine farklı oyun stillerine dönmesi bekleniyor.

Yeşil-siyahlılar yarın sabah saat 08.20’de kara yolu ile İzmir’e giderek buradan hava yolu ile Antalya’ya geçecek ve maç saatini bekleyecek. 

Barış Gezici

Etiketler: Akhisar Belediyespor, ALANYASPOR


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