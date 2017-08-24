Diğer
Kategoriler

Akhisar Belediyespor aradığı golcüyü buldu

Akhisar Belediyespor aradığı santrfor oyuncusunu İngiltere Premier Lig’de buldu.

Akhisar Belediyespor aradığı golcüyü buldu

24 Ağustos 2017 07:24

Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada Hollandalı futbolcu Marvin Renato Emnes ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 29 yaşındaki santrfor oyuncusu Marvin Renato Emnes geçen sezon çıktığı 40 maçta 6 gol 9 asist yaparken kariyerinde ise 296 maçta 55 gol kaydetti.

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman İşçi, Harun Eryüksel ve İbrahim Evren Acar’ın katıldığı imza töreninde golcü oyuncu Marvin Renato Emnes, Süper Lig’i iyi tanıdığını ve şuanda da hazır olduğunu belirtti. 

Barış Gezici
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç