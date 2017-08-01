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Akhisar Belediyespor Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Akhisar Belediyespor Brezilyalı önlibero ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki Sergio Antonio Borges Junior ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını bildirildi.

Akhisar Belediyespor Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağladı

01 Ağustos 2017 21:37

Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Akhisarspor'umuz Brezilya'lı futbolcu Sergio Antonio ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun” denildi. 

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel ve Mutlu Özdemir katıldı.

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde mücadele veren Al-Wasl Sports Club’ta forma giyen Sergio Antonio geçen sezon ligde 12 maçta 1060 dakika forma şansı buldu. Sergio Antonio sırasıyla Brezilya ekipleri Villa Nova, Atletico-MG, CRB, Criciuma EC, Vasco Da Gama, Sport Recife ve son olarak Birleşik Arap Emirliklerinde Al-Wasl Sports Club’ta forma giydi. 

Barış Gezici
 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Sergio Antonio Borges Junior


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