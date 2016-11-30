Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Akhisar Belediyespor, Bursaspor ile berabere kaldı

Akhisar Belediyespor, Bursaspor ile berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor, Bursaspor ile berabere kaldı

30 Kasım 2016 19:37

Maçtan dakikalar

8. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kontrol etti.

10. dakikada Del Valle’nin ceza sahası içi sol son çizgiden yerden ortasında altıpas içerisinde gelişine vuran Necid’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Bursaspor savunması içerisinde Ertuğrul’un Muğdat’a yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

13. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

17. dakikada Jorquera’nın ceza sahası dışı solundan kullandığı serbest atışta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Faty’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2

24. dakikada Mervan’ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

34. dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında Ertuğrul’un Muğdat’a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan bir kez daha penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te’nin şutunda top kaleci Mert Günok’tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Vaz Te’nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak bu kez filelerle buluştu. 3-2

62. dakikada Erdem’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Necid’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Akhisar Belediyespor: Berker x, Tolga xx, Orhan xx, Kadir xx, Onur xx, Aykut xx(Soner dk. 65 xx), Abdulkadir xx, Hasan Ali xx(Sissoko dk. 75 xx), Muğdat xxx, Vaz Te xxx(Bertuğ dk. 86 ?), Mervan xx

Yedekler: Bora, Serdar, Safa Ali, Bertuğ

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Bursaspor: Mert Günok x, Emre x (Erdem dk. 46 xx), Sane x (İsmail dk. 46 xx), Ertuğrul x, Jorquera xx, Faty xxx, Mert Örnek xx, Sercan xx, Sinan xx, Necid xxx (İsmail Can dk. 79 xx), Del Valle xxx

Yedekler: Muhammed, Merter, Josua, Kubilay

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Necid (dk. 10 ve 62), Faty (dk. 17) (Bursaspor), Vaz Te (dk. 13 pen., 24 ve 35) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Hasan Ali, Kadir (Akhisar Belediyespor)

Etiketler: Akhisar Belediyespor, berabere kaldı, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç