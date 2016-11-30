Maçtan dakikalar

8. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kontrol etti.

10. dakikada Del Valle’nin ceza sahası içi sol son çizgiden yerden ortasında altıpas içerisinde gelişine vuran Necid’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Bursaspor savunması içerisinde Ertuğrul’un Muğdat’a yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

13. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

17. dakikada Jorquera’nın ceza sahası dışı solundan kullandığı serbest atışta altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Faty’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2

24. dakikada Mervan’ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

34. dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında Ertuğrul’un Muğdat’a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan bir kez daha penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te’nin şutunda top kaleci Mert Günok’tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Vaz Te’nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak bu kez filelerle buluştu. 3-2

62. dakikada Erdem’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Necid’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Akhisar Belediyespor: Berker x, Tolga xx, Orhan xx, Kadir xx, Onur xx, Aykut xx(Soner dk. 65 xx), Abdulkadir xx, Hasan Ali xx(Sissoko dk. 75 xx), Muğdat xxx, Vaz Te xxx(Bertuğ dk. 86 ?), Mervan xx

Yedekler: Bora, Serdar, Safa Ali, Bertuğ

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Bursaspor: Mert Günok x, Emre x (Erdem dk. 46 xx), Sane x (İsmail dk. 46 xx), Ertuğrul x, Jorquera xx, Faty xxx, Mert Örnek xx, Sercan xx, Sinan xx, Necid xxx (İsmail Can dk. 79 xx), Del Valle xxx

Yedekler: Muhammed, Merter, Josua, Kubilay

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Necid (dk. 10 ve 62), Faty (dk. 17) (Bursaspor), Vaz Te (dk. 13 pen., 24 ve 35) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Hasan Ali, Kadir (Akhisar Belediyespor)