Akhisar Belediyespor yönetiminde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu akşam oynadığımız Fenerbahçe maçında pozisyon gereği gözüne darbe alan futbolcu Robin Van Persie’nin gözkapağında bir yaralanma olduğu saha içinde ve devlet hastanesindeki tetkiklerinde ciddi bir sakatlanma olmadığı anlaşılmıştır kendisine acil şifalar ve kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak maç oynanırken ve bittikten sonra basın ve medyada stat çevresinde ambulans yoktu şeklinde gerçekle alakası olmayan haberler yapıldığına şahit olduk .Gerçekte iki adet tam teşekküllü ambulans kapıların açılış saati olan 16.30 dan itibaren stadyum içerisindeydi ve oyuncu sakatlandığında Fenerbahçe sağlık ekibi çok yakınında olan ambulansa götürmek yerine soyunma odası koridoruna getirmiştir. Ambulans talep edildikten 5 dakika sonra rakip takım giriş kapısına gelmiş ve oyuncunun 500 metre mesafedeki devlet hastahanesine nakli gerçekleşmiş ve uzman hekimlerle gerekli müdahale yapılmıştır. Bu vesileyle Fenerbahçe takımına ve Van Persie’ye tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok iyi oyununu şanssızlıklar sonucunda skora yansıtamayan takımımıza ,Hocamıza ve teknik heyetine inanıyoruz” denildi.

Barış Gezici

MANİSA