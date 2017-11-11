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Akhisar Belediyespor evinde kral

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor, 8. haftada konuk ettiği Bahçeşehir Koleji Basketbol takımını 76-68 yendi.

Akhisar Belediyespor evinde kral

11 Kasım 2017 20:45

Maçın ilk periyodunu 13 sayı geride kapatan ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor, ikinci periyot 14. dakikadan sonra dönüş yaptı ve ilk devreyi 35-34 önde kapattı.

Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip Akhisar Belediyespor rakibini 76-68 yenerek evindeki 4. maçından da galip ayrılan taraf oldu. Akhisar Belediyespor’da Holmes 20 sayıyla maça damga vururken, Bahçeşehir Kolejinden Hakan Yapar ise eski takımına karşı 22 sayı ile takımına destek olabildi. Akhisar Belediyespor ligdeki puanını 12’ye çıkarırken 10. sırada yerini buldu, konuk ekip ise 13 puanda 8. sırada yer aldı.

Akhisar Belediyespor gelecek hafta Selçuk Belediyesine konuk olacakken, Bahçeşehir Koleji ise gelecek hafta Antalyaspor’un konuğu olacak. 

Barış Gezici
 

 

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