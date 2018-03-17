Akhisar Belediyespor evinde lideri devirdi

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan ev sahibi yeşil-siyahlılar ilk periyodu 20-14 önde kapatırken, ikinci periyotta konuk ekip aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ilk devre 43-41 Akhisar Belediye’nin üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta her iki takım da temkinli davranırken ev sahibi ekip 20-18 üstünlük ile geçirdi ve 63-59 skor ile geçildi. Son periyotta konuk ekip daha iyi bir performans sergilese de 31-34 periyot skoru sonunda 94-93 Akhisar Belediyespor sahada galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı ile Akhisar Belediyespor’dan Sercan Topçu olurken, 14 sayı ile Serhat Çetin’de Türk Telekom takımının en skorer oyuncusu oldu. Akhisar Belediyespor bu skorun ardından galibiyet sayısını 15’e çıkardı ve 43 puanla 8’inci sırada yer aldı. Lider Türk Telekom ise ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Barış Gezici

