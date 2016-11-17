Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Bursaspor’un konuğu olacak Akhisar Belediyespor’da çalışmalar devam ediyor. Yeşil-siyahlılarda dün nezle olan ve idmana çıkamayan kaleci Fatih Öztürk takımla çalışmalara katılırken yine sağ ayak tarağındaki ağrı nedeniyle golcü oyuncu Hugo Rodallega takımdan ayrı kapalı alanda fitness çalışması yaptı.

Yapılan sabah idmanında düz koşu, 5’e 2 pasından ardından yeşil-siyahlılar yarım sahada taktik çalışması yaparken idman sonunda Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Muğdat, Vaz Te, Ömer Bayram, Mervan Çelik ve N’Guemo’ya özel şut çalışması yaptırdı.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas hafta içinde hafif sakatlığı bulunan ve takımla çalışmalara katılamayan Hugo Rodallega’nın Bursaspor karşısında oynamasına engel bir durumun bulunmadığını kaydederek, “idmanlarda en iyi performansı gösteren futbolcular kadroda yer alacaktır” dedi.

Yeşil-siyahlılar yarın sabah yapacağı ter idmanı ardından saat 14.00’de kara yolu ile tesislerden hareket ederek Bursa’ya gidecek ve maç saatini bekleyeceği bildirildi.

Akhisar Beleidyespor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Hugo Rodallega ve Custodio sarı kart sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

9. randevu

Bursaspor ile 9. kez karşılaşacak yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın sahaya Fatih, Caner, Serdar, Ömer, Lopes, Custodio, N’Guemo, Mervan Çelik, Muğdat, Özer ve Hugo muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

Süper Lig’de iki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken Akhisar Belediyespor’un 3, Bursaspor’un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki ekip arasında en son Bursa’da yapılan karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 2-0 kazanmıştı.