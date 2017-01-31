Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Akhisar Belediyespor son günde 2 golcü transfer etti

Akhisar Belediyespor son günde 2 golcü transfer etti

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, ara transfer sezonunun son gününde 2 santrafor oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Akhisar Belediyespor son günde 2 golcü transfer etti

31 Ocak 2017 20:30

Transfer sezonunun son gününü hareketli geçiren kulüpler arasında yer alan Akhisar Belediyespor Hugo Rodallega'dan boşalan santrafor bölgesine 2 takviye yaptı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Evren Acar, Süleyman İşçi, Harun Eryüksel ve futbolcu menajerleri katıldı.

İlk transfer Bokila
İlk olarak yeşil-siyahlılar Demokratik Kongolu 28 yaşındaki golcü oyuncu Jeremy Loteteka Bokila ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Eskişehirspor’da kiralık oynayan golcü oyuncu Jeremy Bokila, 13 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Hollanda AGOW Apeldoorn takımında futbol hayatına başlayan golcü oyuncu sırasıyla Belçika 1. Lig takımlarından SV Zulte Waregem, Hollanda 1. Lig takımlarından Sparta Rotterdam, Romanya takımlarından Petrolul Ploiesti, Rusya Premier Lig takımlarından Terek Grozny, Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou, Eskişehir, Katar Stars liginden Al-Kharitiyat Sports Club takımlarından forma giydi. Golcü oyuncu en son 2016-2017 sezonu ilk devresinde Katar Stars Lig takımlarından Al-Kharitiyat Sports takımında 11 maçta 3 gol kaydetti.

Sokol Cikalleshi Başakşehir'den kiralandı
Son transferde ise yeşil-siyahlılar Başakşehir Futbol Kulübü'nden 26 yaşındaki santrafor Sokol Cikalleshi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. 2019 yılına kadar İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü Arnavut futbolcu Sokol Cikalleshi, futbol hayatına Arnavutluk takımlarından Besa Kavaje takımında başlarken sırasıyla Tirana, Güney Kore takımlarından Incheon United, Arnavutluk Kukesi, Hırvatistan takımlarından Split ve son olarak 2015-2016 sezonundan buyana İstanbul Başakşehir futbol takımlarının formalarını giydi.

Geçen sezon ligde 27 maçta 6 gol 4 asist kaydeden oyuncu bu sezon sadece 2 lig maçı kadrosunda 63 dakika forma şansı buldu. Türkiye kariyerinde 48 maçta 16 gol kaydeden golcü oyuncu bu sezon en son Başakşehir forması ile 24 Eylül 2016 günü Osmanlıspor’a karşı forma giydi. 

Barış Gezici

Etiketler: 2 golcü transfer etti, Akhisar Belediyespor, Jeremy Loteteka Bokila, Sokol Cikalleshi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!