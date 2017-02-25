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Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: En kötü 40 puanı bulmamız gerekiyor

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sezon başından beri çalışmış olduğumuz fakat çok az yaptığımız press kültürünü bugün sahaya yansıttık” dedi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: En kötü 40 puanı bulmamız gerekiyor

25 Şubat 2017 20:15

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadı’nda ağırladığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek, alt sıralardan kurtulma mücadelesinde çok önemli bir 3 puan kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Maçın 10 dakikalık bölümünün dışında geri kalan bütün bölümler oyunun tamamını oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon başından beri çalışmış olduğumuz fakat çok az yaptığımız press kültürünü bugün sahaya yansıttık. Çok haklı bir galibiyet aldık. Maçın 3-0 olması da bizim için çok önemli. İlk defa 3-0 maç kazanıyoruz. Zorlu bir fikstürümüz vardı. İlk devreye baktığımızda bu dönem 4 puanımız vardı başlangıçta şimdi 7 puanımız var. 3 puan daha iyiyiz. Amacımız bir dışarıda kazanıp bir tane daha içeride kazanmak gerekiyor. En kötü 40 puanı bulmak gerekiyor. Var gücümüzle kupa maçına asılacağız. Çok zorlu bir maç oynayacağız. Ben tekrar oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkür ediyoruz. Antalyaspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi. 

Spor Toto Süper Lig: Akhisar Belediyespor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) Akhisar, Antalya'yı 3'ledi

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Antalyaspor maçı, Tolunay Kafkas


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