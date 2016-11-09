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Akhisar Belediyespor yönetiminden Kafkas’a destek

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor, bazı basın ve yayın organlarında çıkan, 'Kafkas ile yollar ayrıldı, teknik direktör aranıyor' şeklinde çıkan haberleri yalanladı.


09 Kasım 2016 14:52

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında takımın başına gelen Tolunay Kafkas 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak yeşil-siyahlılara 6 puan kazandırdı. Bugün çıkan ayrılık haberleri üzerine kulüpten Başkan Hüseyin Eryüksel imzalı yazılı bir basın açıklama yapıldı. Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılık açıklamada, “Bugün yerel ve bölgesel basında çıkan Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile alakalı yalan haberler tamamen asılsızdır. Hocamızla sözleşmemiz 2018 sezon sonuna kadar devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi. 

Barış Gezici

Etiketler: Akhisar Belediyespor


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