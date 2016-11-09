Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında takımın başına gelen Tolunay Kafkas 7 haftalık periyotta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak yeşil-siyahlılara 6 puan kazandırdı. Bugün çıkan ayrılık haberleri üzerine kulüpten Başkan Hüseyin Eryüksel imzalı yazılı bir basın açıklama yapıldı. Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılık açıklamada, “Bugün yerel ve bölgesel basında çıkan Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile alakalı yalan haberler tamamen asılsızdır. Hocamızla sözleşmemiz 2018 sezon sonuna kadar devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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