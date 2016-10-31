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Akhisar Belediyespor’da hedef Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile yaptığı ve 5-1 mağlup ayrıldığı karşılaşma ardından moralleri bozmak istemiyor.


31 Ekim 2016 09:47

Karşılaşma sonrası gerçek güçlerinden çok uzak olduğuna vurgu yapan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçı öncesi tüm hatalarını telafi edeceklerine sözlerine ekledi. Öte yandan yeşil-siyahlıların golcü oyuncusu Hugo Rodallega’nın Başakşehirli oyuncu Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonunda dudağının patladığı ve dişinde de birkaç kırık olduğu, son durumunun iyi olduğu ve idmanlara katılmasında sakınca olmadığı bildirildi.

Akhisar Belediyespor, 1 günlük iznin ardından 1 Kasım Salı günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

Medipol Başakşehir maçında alınan farklı mağlubiyeti en az kayıpla kapatmak istediklerini ve bu maçı artık geride bırakmak istediklerini belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, sahada gerçek Akhisarspor’un yer almadığını ancak bunu telafi edebilecek bir güce de sahip olduklarına vurgu yaparak, takımın önünde çok daha önemli müsabakaların olduğunu 3 puanlı sistemde bulundukları yerin daha yukarılarına çıkacak kapasitede olduklarını ifade etti. 

Barış Gezici

Etiketler: Akhisar Belediyespor, fenerbahçe


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