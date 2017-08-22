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Akhisar Belediyespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başlıyor

Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor, üçüncü haftada konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Demir Grup Sivasspor galibiyeti ardından deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar evinde konuk edeceği Kasımpaşa karşısında galibiyet hedefliyor.

Akhisar Belediyesporda Kasımpaşa hazırlıkları başlıyor

22 Ağustos 2017 11:22

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını, ilk hafta galibiyeti ve ardından yine iyi bir oyun sergileyerek Antalya’da galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getiren Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, geçen sezondan kalan başarı çıtasını devam ettirdiklerini ve bu başarıyı yükseltmek için takımın yeni gelenlerle uyum sürecinin olduğunu ifade etti.

"iki oyuncu ile görüşüyoruz"

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 2 oyuncu ile görüştüklerini belirten Acar, "Şu anda stoper ve forvet mevkisinden 2 oyuncu ile görüşme halindeyiz ve bu hafta sonuna kadar netlik kazanmasını bekliyoruz" dedi. 

Barış Gezici


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