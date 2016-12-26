Akhisar Belediyespor Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonunun ilk devresinde 15, 2013-2014 sezonunda 25, 2014-2015 sezonunda 19 ve 2015-2016 sezonundan ilk devreyi 29 puan ile kapatmıştı. 20 puanın ilk devre için hedefleri içerisinde yer aldığını belirten Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Konya galibiyetinin önemine değindi. İkinci devre daha güçlü bir Akhisar Belediyespor olacağına dikkat çeken Acar, kupa maçının ardından transferin durumunun da belli olacağını kaydetti.

Konyaspor maçının ardından günü izinli geçiren yeşil-siyahlılar yarın kupa maçı hazırlıklarına başlayacak. Yeşil-siyahlılar Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta müsabakasında 28 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Ümraniyespor’u konuk edecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Akhisar Belediyespor’dan yapılacak açıklamaya göre, Ümraniyespor maçı biletlerinin misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL’den yarından itibaren satışa çıkacağı bildirildi.

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