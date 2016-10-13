Saat 17.00’de başlayan karşılaşmada Teknik Direktör Tolunay Kafkas saha içinde takımını yönlendirdi. Akhisar Belediyespor A takımı, U21 takımına adeta gol yağdırdı ve sahada 10-2 galip ayrılan taraf oldu. Yeşil-siyahlıların gollerini Ricardo Vaz Te (3), Custodio (2), Sami (2), Mervan Çelik, Onur ve Muğdat Çelik kaydederken, U21 takımının gollerini ise Barış ve Bertuğ kaydetti.

Karşılaşmayı Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, yöneticiler Süleyman İşçi ve Harun Eryüksel de tribünden izledi. Trabzonspor maçı ile teknik direktörlük kariyerinde 300. maçına çıkacak olan Tolunay Kafkas, Trabzon’dan galibiyetle dönmeyi planlıyor.

Barış Gezici