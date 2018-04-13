Akhisar Beşiktaş canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV) Akhisar Beşiktaş kaç kaç?

Bugün oynanacak olan Akhisarspor Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Akhisar Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Akhisar Beşiktaş şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Akhisar Beşiktaş maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 28 maçta 9 galibiyet,7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 34 puanla 11.sırada yer alan Akhisarspor oynadığı son 28 karşılaşmada 16 galibiyet,8 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 56 puanla 3.sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşıyor. Akhisar Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Akhisar Beşiktaş maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın 20.00'de deplasmanda mücadele edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çalışma, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching ile başladı. Pas, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas yapan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, bugün saat 17.00’de özel uçakla İzmir'e oradan da kara yolu ile Manisa'ya giderek, kampa girecek.

Akhisarspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Akhisarspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Davor Suker’den Fikret Orman’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker’i Vodafone Park’taki makamında ağırladı. Ziyarette Asbaşkan Umut Güner de yer aldı.

Davor Suker ile bir süre sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Fikret Orman, daha sonra konuğuna Vodafone Park’ı ve Beşiktaş JK Müzesi’ni gezdirdi. Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman, Suker’e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş’a İzmir’de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç için İzmir’e gelen Beşiktaş, coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar; Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Beşiktaşlı oyuncular da havalimanına gelen taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra Manisa’da konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kafilesi şu isimlerden oluşuyor: Fabricio, Utku Yuvakuran, Tolga Zengin, Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Tosic, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Talisca, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Negredo, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Adriano, Medel ve Ouaresma.



