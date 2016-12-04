MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada Özer’in kullandığı penaltı atışını kaleci Gökhan kurtardı.
38. dakikada Musa’nın, Muhammet ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Bart Van Hintum’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Caner Osmanpaşa kafayla topu uzaklaştırdı.
67. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Rodellega’nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
69. dakikada Rodellega’nın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında kale önünde Vaz Te’nin vuruşunda kaleci Gökhan topun sahibi oldu.
75. dakikada Putsila’nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Bora topu kontrol etti.
79. dakikada ceza alanında Vaz Te’nin ortasında Elyasa’dan seken topla buluşan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
87. dakikada defansın arkasına atılan pasa kaleci Gökhan topa müdahale etmek isterken Musa ile çarpıştı. Boşta kalan topu Muğdat, filelere gönderdi. 1-2
Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx
Gaziantepspor: Gökhan x, Elyasa x, Musa xx, Muhammed xx, Hintum xx, Abdülkadir xx (İlhan dk. 83 ?), Fatau x, Emre xx (Orkan dk. 73 x), Larsson xx, Ghilas xx, Mota xx (Putsila dk. 67 x)
Yedekler: Erten, Şenol, Rajtoral, Doğanay
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Ömer xx, Tolga xx, Serdar xx, Lopes xx, Custodio xx, Özer xx, Soner xx (Vaz Te dk. 61 xx), Sissoko xxx, Onur xx (Muğdat dk. 70 x), Rodallega xx (Orhan dk. 90 ?)
Yedekler: Safa, Aykut, Kadir, Mervan
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Musa (dk. 38) (Gaziantepspor), Özer (dk. 79), Muğdat (dk. 87) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Tolga, Sissoko, Serdar, Özer (Akhisar Belediyespor), Abdülkadir (Gaziantepspor)