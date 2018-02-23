Akhisar Devlet Hastanesine suda doğum ünitesi açılıyor

Akhisar ve bölge halkına yönelik sağlık hizmetlerinde öncü olan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Su Eşliğinde Doğum Ünitesi (Hidroterapi Eşliğinde Travay ) oluşturma hazırlıkları sona yaklaştı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Hastane Başhekimi Operatör Dr. Erol Karaca “Öncelikle, Anne ve Bebek Dostu unvanına sahip hastanemize, İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkililerin katkılarıyla suda doğum sertifikasına sahip Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sergül Aydın’ın ataması gerçekleşti ve kadromuz güçlendi. Ardından kadın doğum uzmanlarımızdan Op. Dr Tibet Koyuncu ve ebelerimiz Ankara’ da Bakanlığımızın açtığı suda doğumla ilgili sertifika eğitimlerini aldılar. Diğer Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarımız Op. Dr. İbrahim Acun ve Op. Dr. Levent Sapmaz’ın da sertifika eğitimleri planlandı. 4 adet SDL (Sancı - Doğum - Loğusa ) odalarımızdan birinde Su Eşliğinde Doğum için gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Çok yakın bir zamanda isteyen gebelerimize doğumu kolaylaştıran bu imkanı sunmayı planlıyoruz. Sayın Manisa Milletvekilimiz Uğur Aydemir’e ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici’ye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Suda Doğum ile bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Sergül Aydın ve Op. Dr. Tibet Koyuncu “Normal doğum bazı gebelere korkutucu gelebiliyor ve sırf bu nedenle sezaryen tercih eden gebelerimiz mevcut. Su eşliğinde doğum ile hastalarımız ılık suyun içerisinde rahatlayacak, kasları ve dokuları gevşeyecek ve böylece doğum yapmaları çok daha rahat gerçekleşecek, doğum süresi de kısalacaktır. Ayrıca sıcak su ile anne karnındaki bebeğe oksijen daha fazla ulaşacaktır. Su eşliğinde doğum ile en sağlıklı ve tavsiye edilen doğum yöntemi olan normal doğumun uygulanabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.

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