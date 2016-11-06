Manisa’da Fenerbahçe’ye coşkulu karşılama

Akhisar Belediyespor’la oynayacağı maç için Manisa’ya gelen Fenerbahçe’yi Manisalı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Peki ''Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, Fener Akhisar hangi gün saat kaçta, Akhisar FB kaçta başlayacak'' işte bu soruların cevabı...

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak Fenerbahçe, Manisa’ya geldi. Manisa’da Holiday Inn Expres Otel’de konaklayacak Fenerbahçe için taraftarlar otelin önünde karşılama töreni düzenledi. Yüzlerce taraftar Fenerbahçe gelmeden önce takımlarının marşlarını söyledi. Fenerbahçe’nin otele gelmesiyle birlikte coşkusu artan taraftarlar meşalelerle ve marşlarla takımlarını karşıladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otelin bahçesine ise taraftarlar alınmadı. Otelin girişinde karşılama yapılan Fenerbahçeli futbolculara çiçek verildi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise futbolcularla selfi yapmayı ihmal etmedi.

Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını öğleden sonra yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Borajet Havayolları’na ait özel uçakla İzmir’e, hareket edecek, oradan da kara yolu ile Manisa’ya gidecek.

Ertuğrul Taşkıran’a doğum günü kutlaması

Öte yandan sarı-lacivertli takımın kalecilerinden Ertuğrul Taşkıran’ın yeni yaşı, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. 27 yaşına giren Ertuğrul Taşkıran için organize edilen kutlamada, Taşkıran öncelikle doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Ardından tebrikleri kabul eden başarılı kaleci, teknik heyete ve takım arkadaşlarına da bu jestten dolayı teşekkür etti.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Akhisar Belediyespor kafilesi de belli oldu. Dirk Advocaat'ın belirlediği 19 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Salih Uçan, Alper Potuk, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin van Persie, Emmanuel Emenike."

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 06 Kasım 2016 (Pazar)

Stadyum: Manisa 19 Mayıs

Maçın hakemi: Halil Umut Meler

Canlı Yayın: Lig TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sabah yapılan ter idmanı ardından yeşil-siyahlılar öğleden sonra Manisa'ya giderek otelde maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas 19 kişilik kafileye, kadro dışı bırakılan Douglao ve Sami, sarı kart cezalısı Miquel Lopes ile kaleci Borak Körk, Onur Ayık ve Alper Uludağ almadı.

Geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlılar 9 puan ile 15. sırada yer alırken konuk ekip Fenerbahçe ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puanda 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarı için ayrılan ve 100 TL'den satışa sunulan Gediz Kale arkasındaki 3 bin 500 kişilik tribünden bin 700 biletin satıldığı bildirildi. Ev sahibi ekip için kombine haricinde ise 150 ile 200 civarında bilet satışı yapıldığı bildirildi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumunda yapılan iki ekip arasında Akhisar Belediyespor 2 galibiyet alırken sarı-lacivertliler ise yine 2 galibiyet aldı. İki ekip arasında oynanan son müsabakada konuk ekip Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor'u 3-0 mağlup etmişti.

Sow ve Numan, UEFA 11’inde

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11’ini Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow ile Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından haftanın 11'i belli oldu. UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Moussa Sow, Fenerbahçe’nin evinde Manchester United’ı 2-1 mağlup ettiği maçın 2. dakikasında attığı rövaşata golü ile haftanın 11’ine seçildi. Haftanın 11’in de yer alan başka bir isim de Osmanlıspor’un defans oyuncusu Numan Çüruksu oldu. Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal’i 2-1 yendiği mücadelede başarılı bir performans gösteren Numan Çürüksu da bu listede yer aldı.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

“Fahrmann (Schalke 04), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sadygov (Karabağ), Van Dijk (Southampton FC), Taison (Shaktar Donetsk), Stancıu (Anderlecht), Giuliano (Zenit), Hwang (Salzburg), Sow (Fenerbahçe), Aduriz (Athletic Bilbao), Dzeko (Roma).”