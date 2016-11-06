İŞTE İLK 11'LER:

AKHİSAR BLD:

Fatih, Ömer, Serdar, Caner, Tolga, Sissoko, N'Guemo, Muğdat, Mervan, Özer, Rodallega

FENERBAHÇE:

Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Volkan Şen, Lens, Van Persie

ADVOCAAT'TAN BÜYÜK SÜRPRİZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Manchester United maçında mükemmel bir gol atan ve Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Moussa Sow'u ilk 11'e almadı. Bu oyuncunun yerine Robin van Persie ilk 11'de görev aldı. Hollandalı çalıştırıcı, Aatıf Chahechouhe'ye de ilk 11'de forma verdi.