AKHİSAR BELEDİYE 0-3 FENERBAHÇE

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77'Emenike, Fatih Öztürk'ün üzerinden topu aşırdı. Kaleye giden topu Serdar tutacakken Fatih'in isteğiyle bıraktı. Fatih ise topu eliyle kendi kalesine gönderdi.

77'GOL! Fatih Öztürk kendi kalesine attı.

76'Tolga'nın sağ kanattan ortasında Vaz Te topla buluştu. Aatif kademeye girdi.

75'Şener sağ kanattan ilerledi. Rakibini geçti ancak topu oyun alanında tutamadı.

74'Lens'in ortasında Josef kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

73'Sol kanatta Lens topla hareketlendi. Serdar tarafından düşürüldü ve Serdar sarı kart gördü.

72'Bu dakikalarda tempo oldukça düştü. İki takım da orta alanda çok top kaybı yapıyor.

71'Ömer Bayram'ın ortasında Volkan Demirel çıktı ve topa sahip oldu.

70'Hugo Rodallega'nın pasında Muğdat topla buluştu. Muğdat'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

69'Rodallega'nın ortasında Vaz Te topu ıskaladı.

68'Lens bir kez daha Emenike'ye derinlemesine oynadı. Serdar kademeye girdi.

67'Hasan Ali Kaldırım yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda

65'Fenerbahçe kazandığı topta hızlı çıktı. Lens'in ara pasında Emenike, Aatif'a çıkardı. Aatif müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

65'GOL! Aatif Chahechouhe

64'Ricardo Vaz Te'nin vuruşunda top barajdan geri döndü.

63'Akhisar kazandığı topta hızlı çıktı. Özer ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruş...

62'Fenerbahçe sağ kanattan üst üste taç atışı kazandı.

61'Akhisar Belediye hazırlık paslarına devam ediyor.

60'Akhisar Belediyespor'da Mervan oyundan çıktı. Ricardo Vaz Te girdi.

59'Volkan Şen kenara geldi. Alper Potuk oyunda.

58'Lens'in uzun pasında Volkan Şen'den önce Fatih Öztürk çıktı ve topun sahibi oldu.

57'Mervan ara pasında top hızlı oldu. Rodallega topa yetişemedi.

56'Özer Hurmacı'nın köşe vuruşunda Mehmet Topal kademeye girdi.

55'Muğdat'ın sol kanattan ortasında Hasan Ali topu kornere gönderdi.

54'Aatif'ın pasında Volkan Şen topa hareketlendi. Sonrasında rakibine faul yaptı.

53'Volkan Demirel'in kale vuruşunda top doğrudan oyun alanının dışına çıktı.

52'Volkan Şen sol kanattan topla çıktı. Aatif ile paslaştı ancak Aatif'ın pası uzak kaldı.

51'Lens sağ kanattan hareketlendi. Ömer Bayram rakibini bırakmadı.

50'Akhisar Belediyespor savunmada hazırlık pasları yapıyor. Fenerbahçe rakibini kendi yarı sahasında bekliyor.

49'Rodagella'nını vuruşunda top üstten auta çıktı.

48'Rodallega'nın serbest vuruşunda top barajdan döndü. Sonrasında Lens topa elle dokundu. Bir serbest vuruş daha.

47'Akhisar Belediyespor sağ çaprazda serbest vuruş kullanacak.

47'Rodallega yerde kaldı ve faul. Volkan Şen sarı kart gördü.

46'Akhisar ikinci yarıya ön alanda pas yaparak başladı.

46'İkinci yarının ilk düdüğü çaldı. Oyun tekrar hareketlendi.

İlk yarının son düdüğü çaldı. Akhisar Belediye 0-1 Fenerbahçe

45'Akhisar'ın köşe vuruşunda Mervan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45'Muğdat'ın ceza sahasına ortasında Hasan Ali topu kornere gönderdi.

45'Özer'in serbest vuruşunda top doğrudan auta çıktı.

45'Serdar'ın pasına sol kanatta Muğdat yetişti. Sonrasında yerde kaldı. Faul...

45'Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika eklenecek.

45'Skrtel'in geri pasında Volkan'ın vuruşunda top doğrudan dışarı çıktı. Top Akhisar'da...

44'Fenerbahçe topu kazandı. Hasan'ın ortasında Akhisar savunması kademeye girdi.

43'Lens'in sağ kanatta pasında Aatif topa yetişemedi. Akhisar atağı başlıyor.

42'Muğdat sol kanattan ortaladı. Volkan'dan önce araya Skrtel girdi.

40'Van Persie oyundan çıktı. Emenike girdi.

40'Van Persie'nin göz kapağında yırtık oluştu. Sedye ile kenara geldi.

39'Emenike oyuna girmek için kenarda hazırlık yapıyor.

38'Sağlık ekipleri sahaya girdi. Van Persie'nin tedavisi devam ediyor.

37'Lens sağ kanatta rakiplerini geçti. Pasında Akhisar savunması başarılı. Van Persie yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor.

36'Hugo Rodallega ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top yandan auta çıktı.

35'Lens'in köşe vuruşunda arka direkte Volkan topu aşırdı. Fatih çıktı ve topun sahibi oldu.

35'Lens sağ kanatta hareketlendi. Ortasında Serdar Kesimal araya girdi. Korner...

34'Lens'in köşe vuruşunda Ön direkte savunma karşıladı.

33'Taç atışında sağ kanattan Lens hareketlendi. Caner araya girdi ve korner...

32'Rodallega'nın penaltı vuruşunda top üstten auta attı.

31'Mehmet Topal, Mervan'a yaptığı hareket sebebiyle sarı kart gördü.

30'Penaltı! Akhisar Belediye penaltı kazandı.

29'Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Van Persie topu karşıladı.

28'Aatif çıkarken topu kaybetti. Mervan sağ kanatta hareketlendi. Ortasında top kornere çıktı.

27'Akhisar'ın başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

26'Aatif'in sol kanattan pasında Van Persie kale sahasında vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

26'GOL! Van Persie

25'Mervan Çelik'in sağ kanattan ortasında Volkan Demirel çıktı ve topun sahibi oldu.

24'Lens sağ kanatta topla hareketlendi. Ömer Bayram araya girdi.24'Lens sağ kanatta topla hareketlendi. Ömer Bayram araya girdi.

23'Sağ kanattan Mervan ortaladı. Arka direkte Muğdat'ın gelişine vurmak istedi. Topu ıskaladı.

22'Özer'in uzun pasında Rodallega topla buluştu. Pasında Skrtel araya girdi.

21'Mehmet Topal'ın Aatif'a pasında savunma araya girdi. Akhisar atağı gelişiyor.

20'Mervan Çelik sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Hasan Ali kademeye girdi.

19'Lens'in kullandığı köşe vuruşunda Rodallega savunmasına yardım etti.

18'Ceza sahasına yapılan ortada savunma bir kez daha araya girdi. Yine korner...

18'Volkan Şen'in ortasında savunma topu kornere gönderdi.

17'Hugo Rodallega önde pres yaptı. Kjaer'in topunda araya girdi ancak topu oyun alanının içinde tutamadı.

14'Aatif'ın pasında Volkan sol kanatta hareketlendi. Ortasında Serdar Kesimal kafayı vurdu.

13'Özer'in köşe vuruşunda kafalardan seken topa Skrtel müdahale etti.

12'Sol kanatta Muğdat hızlı çıktı. Ortasında Şener'e çarpan top kornere çıktı.

11'Lens sağ kanatta topu kaybetti. N'Guemo topla çıkarken yerde kaldı. Faul...

10'Lens sağ kanatta ortaladı. Top kimseye değmedi.

9'Volkan Şen sol kanattan çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta savunma kademeye girdi.

8'Kjaer'in uzun topuna Van Persie gelişine vurmak istedi. Hollandalı topa ıska geçti. Devamında Caner Osmanpaşa topu uzaklaştırdı.

8'Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

7'Volkan Şen sol taraftan hareketlendi. Ortasında Lens ofsayt pozisyonunda kaldı.

6'Hasan Ali Kaldırı'ın pasında Volkan topla buluştu. Pasında top doğrudan Fatih'e ulaştı.

5'Lens sağ kanatta rakibini geçemedi. Top Akhisar'da kaldı.

4'Akhisar'da Mervan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

4'Akhisar Belediye savunmada hazırlık pasları yapıyor.

3'Josef'in pasında Lens sağ kanatta yetişemedi.

2'Lens'in kaybettiği topta Muğdat hızlı çıkmak istedi. Pasında savunma araya girdi.

2'Aatif'ın uzun pasında top doğrudan Akhisar savunmasına ulaştı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

İŞTE İLK 11'LER:

AKHİSAR BLD:

Fatih, Ömer, Serdar, Caner, Tolga, Sissoko, N'Guemo, Muğdat, Mervan, Özer, Rodallega

FENERBAHÇE:

Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Volkan Şen, Lens, Van Persie

ADVOCAAT'TAN BÜYÜK SÜRPRİZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Manchester United maçında mükemmel bir gol atan ve Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen Moussa Sow'u ilk 11'e almadı. Bu oyuncunun yerine Robin van Persie ilk 11'de görev aldı. Hollandalı çalıştırıcı, Aatıf Chahechouhe'ye de ilk 11'de forma verdi.