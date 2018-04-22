Akhisar Göztepe canlı yayın (Bein Sports) Akhisar Göztepe maç kaç kaç ?

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Göztepe kalesini kapatamıyor

Spor Toto Süper Lig’de Avrupa Kupaları’na gitme hayallerini son 5 maça taşıyan Göztepe, ikinci devrede oynadığı maçların sadece 2 tanesinde kalesinde gol görmedi.

Geçtiğimiz hafta evinde Bursaspor’u devirerek 3 haftalık galibiyet özlemine son veren Göztepe, Avrupa Kupaları'na katılma iddiasını ilerleyen haftalara bırakırken, İzmir temsilcisi Bursaspor karşısında da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve cezalar sebebiyle ligin ikinci devresinde savunmada sürekli değişime giden Göztepe, bu yarıda oynadığı 12 maçın sadece 2’sinde kalesinde gol görmedi.

Trabzon’da Beto damgası

Ligin ikinci yarısında oynadığı Fenerbahçe, Kayserispor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesinde gol gören sarı-kırmızılılar, bu süreçte yalnızca Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’dan gol yemedi. 20. haftada oynanan Trabzonspor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen İzmir temsilcisinde Portekizli eldiven Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuş ve takımına 1 puanı kazandırmıştı. 23. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Bornova Stadı’nda karşı karşıya gelen Göztepe, Demba Ba’nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Akhisar Göztepe nasıl canlı izlenir?

Akhisar Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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