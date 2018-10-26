Akhisar, Sevilla deplasmanında farklı kaybetti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Akhisarspor, deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Muriel'in pasında ceza sahası yayının biraz ilerisinde topla buluşan Mesa'nın şık vuruşunda top üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Vidal ceza sahasına girdiği sırada Lopes tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışını kullanan Sarabia, topu filelere gönderdi. 2-0

15. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Seleznyov istediği gibi kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta çıktı.

35. dakikada Vazquez'in ortasında Promes'in röveşata vuruşu kaleci Lukac'ın müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlarla buluştu. 3-0

40. dakikada ceza sahası sol çaprazından Vidal'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan Vidal'ın ceza yayına doğru pasında Muriel'in ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 4-0

52. dakikada Jouse'nin ceza sahası şutunda altıpas noktası üzerinde en son Regattin dokundu, ancak top kalecide kaldı.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Arana'nın pasında Promes topu ağlarla buluşturdu. 5-0

67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Lukac'ın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mercado, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: Kevin Clancy, Alastair Mather, Sean Carr

Sevilla: Tomas Vaclik, Sergio Gomez, Carrico (Amadou dk. 59), Mercado, Vidal, Sarabia (Arana dk. 55), Mesa, Vazquez, Navas (Nolito dk. 55) Muriel, Promes

Yedekler: Soriano, Banega, Ben Yedder, Andre Silva

Teknik Direktör: Pablo Machin

Akhisarspor: Lukac, Kadir Keleş (Barbosa dk. 46), Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Sissoko, Aykut Çeviker, Josue (Eray Ataseven dk. 77), Güray, Regattin, Seleznyov (Onur Ayık dk. 63)

Yedekler: Halil Yeral, Fatih Öztürk, Onurcan Güler

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Mesa (dk. 7), Sarabia (dk. 9 pen.), Promes (dk. 35 ve 60), Muriel (dk. 50), Mercado (dk. 67) (Sevilla)

Sarı kart: Lopes (Akhisarspor)

