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Akhisar'da 6 adreste fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Akhisar’da fuhuş için kullanılan 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3’ü erkek 4’ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemenin ardından 6'sı tutuklandı.

Akhisarda 6 adreste fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

17 Kasım 2017 21:05

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince fuhuş olayları ile alakalı ilçe genelinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan gizli soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün özverili ve koordineli çalışmaları sonucunda, tespit edilen 7 şüpheli şahsa ait fuhuş için kullanılan 6 ayrı adreste, 15/11/2017 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 3’ü erkek, 4’ü bayan toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, fuhuşa sürüklenen 3’ü yabancı uyruklu, 1’i Türk vatandaşı 4 bayan şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.B.Ü., V.Ç., S.K., M.B., R.T., Z.Ü. ve İ.E. isimli toplam 6 şüpheli şahıs 17/11/2017 günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerden yola çıkılarak V.Ş. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ise değişik marka ve modelde 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Akhisar halkının sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir." 

Barış Gezici
 

 

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