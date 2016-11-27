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Akhisar’da feci kaza: 15 yaralı

İstanbul-İzmir Devlet Karayolunun Akhisar’a bağlı Kayalıoğlu mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Akhisarda feci kaza: 15 yaralı

27 Kasım 2016 14:18

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir istikametine doğru ilerleyen 35 BBL 81 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride uçtu. Karşı şeritten ilerleyen 16 EAZ 55 plakalı yolcu otobüsü ve diğer 35 UT 343, 45 UA 452 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonrası otomobillerde ve yolcu otobüsünde bulunan toplam 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan diğer yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.

Kapanan trafik kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yapılan temizliğin ardından yol yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Barış Gezici

Etiketler: akhisar, İzmir, trafik kazası


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