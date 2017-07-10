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Akhisar'da feci kaza 2 ölü, 1 yaralı

Akhisar-Balıkesir devlet karayolunun 5. kilometresi Gökçeahmet rampası mevkiinde 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Akhisarda feci kaza 2 ölü, 1 yaralı

10 Temmuz 2017 09:12

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Avni İ. yönetimindeki 34 PD 7524 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı sürat sonucu 10 V 0413 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil 200 metre sürüklenerek durabildi.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinden fırlayan yolculardan Moldova uyruklu Anna Cristova (27) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Avni İ. (35) ise 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

4'üncü kişi şüphesi

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Avni İ.'nin yetkililere araçta 4 kişi olduklarını söylemesi üzerine, itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmaları yaptı. İtfaiye ekiplerinin aramalardan sonuç alamaması üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde arama çalışmaları sürüyor.

Akhisar Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza sonucu trafik her iki yöne de 1 buçuk saat boyunca kapanırken uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Barış Gezici
 

Etiketler: akhisar, kaza


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