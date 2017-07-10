Diğer
Kategoriler

Akhisar'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Akhisar-Balıkesir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Akhisarda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

10 Temmuz 2017 10:46

Edinilen bilgiye göre, Akhisar-Balıkesir karayolu 5. Kilometresi Gökçeahmet rampası mevkiinde 00.10 sıralarında Akhisar'dan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan Avni İskender yönetimindeki 34 PD 7524 plakalı otomobil aşırı sürat sonucu Mustafa Koç yönetimindeki 10 V 0413 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil 200 metre sürüklenerek durabildi.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinden fırlayan yolculardan 27 yaşındaki Moldova uyruklu Anna Cristova ile 55 yaşındaki Oktay Tuncer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Avni İskender (35) ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü İskender'in Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Akhisar cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırdı. Kaza sonucu trafik her iki yöne de 1 buçuk saat boyunca kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Barış Gezici


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!