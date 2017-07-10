Akhisar'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akhisar-Balıkesir karayolu 5. Kilometresi Gökçeahmet rampası mevkiinde 00.10 sıralarında Akhisar'dan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan Avni İskender yönetimindeki 34 PD 7524 plakalı otomobil aşırı sürat sonucu Mustafa Koç yönetimindeki 10 V 0413 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil 200 metre sürüklenerek durabildi.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinden fırlayan yolculardan 27 yaşındaki Moldova uyruklu Anna Cristova ile 55 yaşındaki Oktay Tuncer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Avni İskender (35) ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü İskender'in Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Akhisar cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırdı. Kaza sonucu trafik her iki yöne de 1 buçuk saat boyunca kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Gezici