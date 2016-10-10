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Akhisar’da feci kaza: 2 ölü

Akhisar-Balıkesir yolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


10 Ekim 2016 15:19

Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan Balıkesir istikametine giden Nuri Ateşçi yönetimindeki 34 FR 9156 plakalı otomobil, Gökçeahmet Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarptı. İhbar üzerine itfaiye, kurtarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine kısa sürede ulaşarak araç içerisinde sıkışan sürücü Nuri Ateşçi (62) ve yaralı Şengül Ateşçi’yi (55) araçtan çıkardı. Nuri Ateşçi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Şengül Ateşçi 112 sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Yaralı kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Kaza yapan aracın hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kalması gözlerken kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Gezici

Etiketler: Akhisar-Balıkesir yolu, kaza


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